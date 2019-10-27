السيسي يوضح كيف تتعامل مصر مع أزمات المنطقة؟

الرئيس: الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة ومن الضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالنماذج الغربية.. ولدينا محددات ثابتة في السياسة المصرية

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باستضافة مصر للمرة الأولى لـ"المجموعة الأساسية".

وأوضح راضي، أن هذا يعكس التعاون المتنامي والمشترك مع مصر، والذي تجسد في مشاركة الرئيس في الدورة الأخيرة لمؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2019، معربا عن التطلع لأن تسفر مناقشات جلسات الاجتماع الحالي في القاهرة عن مقترحات بناءة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والآخذة في التطور المتلاحق.اقرأ