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السيسي يوضح كيف تتعامل مصر مع أزمات المنطقة؟

الرئيس: الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة ومن الضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالنماذج الغربية.. ولدينا محددات ثابتة في السياسة المصرية
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باستضافة مصر للمرة الأولى لـ"المجموعة الأساسية".
وأوضح راضي، أن هذا يعكس التعاون المتنامي والمشترك مع مصر، والذي تجسد في مشاركة الرئيس في الدورة الأخيرة لمؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2019، معربا عن التطلع لأن تسفر مناقشات جلسات الاجتماع الحالي في القاهرة عن مقترحات بناءة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والآخذة في التطور المتلاحق.اقرأ
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مجلس-النواب (3)

«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
احمد-الطيب (2)

نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
سامح-شكري (1)

مصر: نجتهد للارتقاء بحقوق الإنسان رغم تحدي الإرهاب

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب ومحدودية الموارد الاقتصادية، جاء ذلك في البيان الوطني الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، برئاسة السفير وائل نصر الدين نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها مصر في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ مناقشة تقريرها الدوري للجنة في مايو 2019.
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مصطفى-مدبولي

إحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، وتضمنت هذه الجرائم: التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الساعة الواحدة صباح غدا الأحد.
السيسي (5)

السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
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