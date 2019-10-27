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نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

أبو حامد: مشروع القانون يضم أفكار دينية قديمة بحاجة إلى تطوير ليواكب التغيرات في المجتمع.. فؤاد: الأزهر عطل مناقشة القانون منذ 3 سنوات.. الطماوي: حوار مجتمعي حول القانون
تحرير:محمد محمود ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر - صورة أرشيفية
أحمد الطيب شيخ الأزهر - صورة أرشيفية
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
«محاسبة قيادات الأزهر»اعتبر النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عمل مؤسسة الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، هو تعدي على السلطة التشريعية، مضيفا أن الأزهر ليس جهة تشريع لكي يعد قانون، وكان من الأصح أن يرد علي مقترحات القوانين التي أرسلت إليه من النواب
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«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
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مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
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السيسي يوضح كيف تتعامل مصر مع أزمات المنطقة؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باستضافة مصر للمرة الأولى لـ"المجموعة الأساسية".
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مصر: نجتهد للارتقاء بحقوق الإنسان رغم تحدي الإرهاب

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب ومحدودية الموارد الاقتصادية، جاء ذلك في البيان الوطني الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، برئاسة السفير وائل نصر الدين نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها مصر في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ مناقشة تقريرها الدوري للجنة في مايو 2019.
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ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب

استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
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طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
الاسكان

نائب: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان تمنع وصول الدعم

قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

نائب يطالب بتطبيق تجربة كولومبيا في التسويق للفلاحين

قال خالد مشهور نائب منيا القمح، في بيان له، اليوم الخميس، إن قطاع الفلاحين من أهم القطاعات المنتجة التي تعاني ظلما في مصر، ومع ذلك يتحملون ويصمدون من أجل مساندة الدولة، لكن لا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، إذ أن مشكلة الفلاحين مع الوسطاء تتمثل في أنهم يشترون محاصيلهم مقابل جزء بسيط من سعر السوق، مضيفا أن هناك مشكلات كثيرة يعاني منها الفلاح أبرزها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح مرة ويظلمون المستهلك مرة، وبالتالي فالمواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد.
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