فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.

وأضافت جريفين: "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أميركي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئا في إدلب". وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخافاجي، قال في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز"، أن العراق لعب دورا مهما في القضاء على داعش.وفي ذات السياق، كشف مصدر رفيع