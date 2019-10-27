مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

إيرباص - صورة أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

وستدخل بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد. ويتميز طراز ( A220 ) بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز ذاته بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث