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مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
إيرباص - صورة أرشيفية
إيرباص - صورة أرشيفية
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
وستدخل بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد. ويتميز طراز ( A220 ) بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز ذاته بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث
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مجلس-النواب (3)

«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
احمد-الطيب (2)

نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
الرئيس-السيسى

السيسي يوضح كيف تتعامل مصر مع أزمات المنطقة؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باستضافة مصر للمرة الأولى لـ"المجموعة الأساسية".
سامح-شكري (1)

مصر: نجتهد للارتقاء بحقوق الإنسان رغم تحدي الإرهاب

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب ومحدودية الموارد الاقتصادية، جاء ذلك في البيان الوطني الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، برئاسة السفير وائل نصر الدين نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها مصر في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ مناقشة تقريرها الدوري للجنة في مايو 2019.
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مصر-للطيران (2)

«مصر للطيران» تتسلم ثالث طائرة من طراز إيرباص «A220-300»

تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز" A220-300 " وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة ضمت 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها والتي يتم تصنيعها بمصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا. وذكر بيان للشركة اليوم الأحد أنه تم الاحتفال بالطائرة في مطار اوستند الدولي ببلجيكا بتقليد رش المياه خلال توقفها للتزويد بالوقود لأنها أول طائرة من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300 إيرباص

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بيان له، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز إيرباص A220-300، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة اليوم الثلاثاء، من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330، وذلك في إطار خطة شركة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، إذ تعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام 2020.
رالي العرب

«اليونيدو» تعلن عن مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين اليوم عن مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019" بمقر جامعة الدول العربية اليوم الإثنين. وتهدف المسابقة إلى إشراك وبناء قدرات الشباب العربي، من خلال تعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية، وهي مصممة لتشجيع ومساعدة طلاب الجامعات في المنطقة العربية على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.
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