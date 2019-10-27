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«السلطان» لمحمد رمضان تقترب من المليون الأول

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
محمد رمضان
محمد رمضان
اقتربت أغنية «السلطان» التى طرحها الفنان محمد رمضان، أمس السبت، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» من تحقيق المليون الأول، وظهر رمضان من خلال الكليب مرتديا زي سلطان، وحوله العديد من الجواري يرقص معهن، وتم تصوير الكليب بمدينة مراكش المغربية، داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة، واستعان مخرج الكليب حسام الحسيني بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صوّر عدة أفلام، بينها "The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal".
تقول كلمات الأغنية: "عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين، وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين، شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين، أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين، أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي". يذكر أن وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بشأن ما تم تداوله
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محمود التهامي وإليز لبيك

بمشاركة التهامي.. الأمريكية «إليز» تطرح ألبوم «سقارة»

طرحت المطربة الأمريكية إليز لبيك ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقناة موسيقى تي في وكل المتاجر الرقمية ومن بينها Anghami، Deezer،Amazon، Itunes، Spotify. الألبوم يتضمن أغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان "يا مصري"، من كلمات نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع احمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم وcome to me وديو آخر بمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو أغنية "عاشر" بمشاركة بساطة باند.
أوبرا الإسكندرية

ضمن احتفالات الثقافة.. ماتيوس الموسيقية في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تتواصل احتفالات الثقافة بعام "مصر - فرنسا" التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستمر طوال 2019، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى يناير الماضى برنامجا من الانشطة التبادلية فى مختلف مجالات الفنون والآداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى. وفى إطار الفعاليات تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 27أاكتوبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
تامر-عاشور

بسبب الأمطار.. تأجيل حفل تامر عاشور وأدهم سليمان

قررت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" تأجيل حفل النجم تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.
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محمد-رمضان (2)

رسميا.. سحب رخصة قائد طائرة محمد رمضان مدى الحياة

أصدر وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك من منطلق مسئولية الوزارة عن السلامة الجوية بمصر، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة.
فيلم يوم وليلة

«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.
بشرى-محمد-رمضان

بشرى: محمد رمضان رائد «الراب» فى مصر

بشرى بجانب كونها فنانة، كانت لمدة 3 أعوام مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى الذى عقدت دورته الثالثة هذا العام فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، وكانت دورة هذا العام مليئة بالمسؤوليات والمفاجآت التى ظهرت خلال فعاليات المهرجان، من ضمنها ظهور الفنان محمد رمضان ضمن الضيوف رغم مهاجمته سابقا للمهرجان، إلى جانب وجود المخرج محمد خضر الذى اتهم المهرجان قبل ذلك بسرقة فكرته. وكان لـ"التحرير" حوار مع الفنانة بشرى، أجابت خلاله على تساؤلاتنا، وكشفت لنا عن رأيها فى من يصفون المهرجان بأنه للفساتين فقط.
تامر-مرسى

10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.
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