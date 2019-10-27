«السلطان» لمحمد رمضان تقترب من المليون الأول

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

محمد رمضان

اقتربت أغنية «السلطان» التى طرحها الفنان محمد رمضان، أمس السبت، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» من تحقيق المليون الأول، وظهر رمضان من خلال الكليب مرتديا زي سلطان، وحوله العديد من الجواري يرقص معهن، وتم تصوير الكليب بمدينة مراكش المغربية، داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة، واستعان مخرج الكليب حسام الحسيني بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صوّر عدة أفلام، بينها "The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal".

تقول كلمات الأغنية: "عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين، وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين، شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين، أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين، أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي". يذكر أن وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بشأن ما تم تداوله