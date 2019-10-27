رياضة

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
حسام البدري
حسام البدري
طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وكان حسام البدري قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، إذ حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدري إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتى الأهلي والزمالك في كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائي للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة
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المصري‎ (2)

المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
جاريث-بيل

اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
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محمد بركات

بركات يكشف عدد اللاعبين الذين استقر عليهم البدري

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبًا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، وأوضح بركات في بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعبين الـ40 سيتم اختيار أفضل العناصر الإيجابية منهم، التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
مصر -وبتسوانا (16)

بركات بعد الفوز على بوتسوانا: شاهدنا السلبيات

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه الفراعنة جيد، خاصة أنه جاء في بداية المشوار الفني مع المنتخب، موضحًا أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، سمح بزيادة عدد التبديلات من أربعة إلى ستة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل.
مران المنتخب (1)

مهاجم الزمالك: حلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر

كشف عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، علمًا بأن عمر السعيد انضم للقلعة البيضاء قادما من فريق وادي دجلة، ولعب عمر السعيد مباراتين في الدوري هذا الموسم مع الزمالك ولم يسجل. وقال عمر السعيد في تصريحاته مع "أون سبورت": "سعيد للغاية بانضمامي لمنتخب مصر، وحسام البدري تحدث معي وطالبني بالتركيز والاجتهاد في التدريبات في ظل وجودي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، والبدري طالبني بأن أصبح مثلهم، وحلمي تحقق بالانضمام لمنتخب مصر".
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
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