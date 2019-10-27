البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

حسام البدري

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان حسام البدري قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، إذ حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدري إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتى الأهلي والزمالك في كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائي للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة

وكان حسام البدري قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، إذ حدد البدري يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة. وينتظر حسام البدري إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتى الأهلي والزمالك في كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائي للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل.



وشملت القائمة وجود 6 لاعبين، هم:



أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)



محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )



محمد النني (بشكتاش التركي)



أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)



محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)



محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)



