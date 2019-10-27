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«صاحب السبعة أرواح».. كم مرة أُعلن عن مقتل البغدادي؟

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل البغدادي، إلا أن العالم ينتظر الكشف عما حدث مع زعيم داعش أبى بكر البغدادي، من قبَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
البغدادي
البغدادي
أعاد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبى بكر البغدادي، إلى الأذهان الشائعات المتكررة والأنباء التي تواردت حول مقتله ووضعه الصحي على مدار السنوات الماضية، فمنذ عام 2014 تم إطلاق شائعات كثيرة عن احتمالية مقتله. ونظرا لتلك الشائعات المتكررة حول مقتله أطلق عليه "الخليفة صاحب السبعة أرواح"، كما قام الكثيرون بتشبيهه بالقطط، نظرا لقدرته الكبيرة على النجاة بحياته، مثل القطط تماما، سواء عبر القفز أو السقوط من المرتفعات والهرب ركضا، كما علق آخرون على الشائعات حول مقتله من قبل بـ"مَن يعِش فى الخفاء يكُن مصيره مبهما، حياتهم ومماتهم فى الظلام".
ومنذ تأسيس تنظيم "داعش" في عام 2014، لم يظهر زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي سوى مرات قليلة، الأولى في فيديو مسجل عند إعلان تأسيس "خلافته"، والثانية في فيديو آخر بعد نحو شهر من انتهاء "الخلافة". ونرصد خلال السطور التالية المطاردات الطويلة التي تم فيها تداول أنباء تفيد مقتل أبى بكر البغدادي. أكتوبر 2019 اليوم
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التظاهر -في -لبنان (9)

لبنان: مخزون القمح لا يكفي أكثر من 20 يومًا

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين. ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
ابو بكر-البغدادى

مصادر سورية: عثرنا على 10 جثث عقب استهداف البغدادي

كشفت مصادر طبية في سوريا اليوم الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد. وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل في قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التي استهدفت في وقت سابق اليوم البغدادي في محافظة إدلب السورية.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
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دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل البغدادي والقضاء على الخلافة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشهر الماضي أعلن مقتل حمزة بن لادن، مضيفًا: "هذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكدًا أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله في نفق مسدود، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش قتلوا معه، موضحًا أن بقتل البغدادي تم القضاء على الخلافة 100%.
أبو بكر البغدادي

هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
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