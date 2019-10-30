«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

نظام زون الغذائي من الأنظمة الشعبية التي تهدف إلى تناول كمية معينة من البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة من أجل الحد من الالتهابات في الجسم
الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة.
أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.
ريجيم أتكنز
هذه الحمية تعتمد بشكل كبير على البروتينات وبعض الدهون المشبعة كما أنها منخفضة في الكربوهيدرات، ويوصى بها لفقدان الوزن.
تمت دراسة النظام الغذائي بدقة وأظهر أنه يؤدي إلى المزيد من فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية
ريجيم أتكنز
هذه الحمية تعتمد بشكل كبير على البروتينات وبعض الدهون المشبعة كما أنها منخفضة في الكربوهيدرات، ويوصى بها لفقدان الوزن.
تمت دراسة النظام الغذائي بدقة وأظهر أنه يؤدي إلى المزيد من فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية قليلة الدسم، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الدهون في تلك الحمية، فإنها لا ترفع نسبة الكوليسترول.
الأطعمة التي يمكنك تناولها عند اتباع ريجيم أتكنز
اللحوم (لحم البقر، الضأن، الدجاج).
الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية (السلمون، السردين).
الخضراوات قليلة الكربوهيدرات كالسبانخ والبروكلي.
ألبان كاملة الدسم (زبدة، جبنة، كريمة، زبادي).
المكسرات والبذور، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند والأفوكادو.
وهناك أطعمة من الأفضل تجنبها كالحلويات، والدقيق والأرز، إلى جانب الفواكه العالية في الكربوهيدرات مثل الموز والتفاح، ولا تنسَ ألا تقترب من الفول والبطاطا الحلوة.
نظام زون الغذائي
من الأنظمة الغذائية الشعبية التي تم اتباعها على مر العصور، حيث يهدف إلى تناول كمية معينة من البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة من أجل الحد من الالتهابات في الجسم.
يدّعي أنصار هذا النظام الغذائي أنه بمجرد تقليل الالتهاب ستفقد الدهون في أقرب وقت ممكن، وتبطئ الشيخوخة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة وتحسن من أدائك.
يمكنك تناول البروتين النباتي والحيواني، بالإضافة إلى التركيز على نوع من الدهون غير المشبعة الأحادية؛ مثل المكسرات والأفوكادو، إلى جانب زبدة الفول السوداني.
الأطعمة التي عليك تجنبها في النظام الغذائي:
الفواكه الغنية بالسكر؛ مثل الموز والعنب والزبيب والفواكه المجففة والمانجو.
الخضراوات الغنية بالسكر أو النشويات؛ مثل البازلاء والذرة والجزر والبطاطس.
الكربوهيدرات المكررة والمعالجة؛ مثل الخبز والمكرونة والشعرية وغيرها من منتجات الدقيق الأبيض.
الأطعمة المصنعة الأخرى، بما في ذلك حبوب الإفطار والكعك.
الصيام المتقطع
يعد الصيام المتقطع من الإستراتيجيات الغذائية التي يتبعها البعض لفقدان الوزن من خلال الامتناع عن تناول الطعام، كما يؤدي إلى استهلاك كميات قليلة من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات في اليوم، وبالتالي تقييد السعرات الحرارية من 500 إلى 600 سعر حراري في الأسبوع، ومن حيث مدى فاعليته في فقدان الوزن أثبتت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يتسبب في فقدان الوزن من 3% إلى 8% خلال من 3 إلى 24 أسبوعا.
حمية البحر الأبيض المتوسط
النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو وسيلة لتناول الطعام على أساس المطبخ التقليدي للبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، فهو غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والبندق والبذور وزيت الزيتون.
المكونات الرئيسية للحمية تشمل الآتي:
الاستهلاك اليومي من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.
المدخول الأسبوعي للأسماك والدواجن والفاصوليا والبيض.
أجزاء معتدلة من منتجات الألبان.
كمية محدودة من اللحوم الحمراء.