«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

نظام زون الغذائي من الأنظمة الشعبية التي تهدف إلى تناول كمية معينة من البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة من أجل الحد من الالتهابات في الجسم

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

فقدان الوزن

الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة. أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.

ريجيم أتكنز هذه الحمية تعتمد بشكل كبير على البروتينات وبعض الدهون المشبعة كما أنها منخفضة في الكربوهيدرات، ويوصى بها لفقدان الوزن. تمت دراسة النظام الغذائي بدقة وأظهر أنه يؤدي إلى المزيد من فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية