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«أتكنز وزون».. اهزم وزنك الزائد بـ4 أنظمة غذائية

نظام زون الغذائي من الأنظمة الشعبية التي تهدف إلى تناول كمية معينة من البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة من أجل الحد من الالتهابات في الجسم
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
فقدان الوزن
فقدان الوزن
الشتاء على وشك الاقتراب، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كان هذا جرس إنذار لكل شخص لديه وزن زائد وفي غفلة عن التخلص منه قبل دخول فصل الشتاء الذي يشجع على تناول المزيد من الطعام من أجل اكتساب الطاقة اللازمة للتدفئة. أمامك أكثر من شهر قبل أن يبدأ موسم الشتاء الرسمي؛ ولهذا عليك أن تبحث عن نظام غذائي يخلصك من وزنك الزائد في أقرب وقت، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول النظام الأكثر فاعلية، فهناك 4 أنظمة يمكنك اتباع أحدها، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Health line.
ريجيم أتكنز هذه الحمية تعتمد بشكل كبير على البروتينات وبعض الدهون المشبعة كما أنها منخفضة في الكربوهيدرات، ويوصى بها لفقدان الوزن. تمت دراسة النظام الغذائي بدقة وأظهر أنه يؤدي إلى المزيد من فقدان الوزن وتحسينات أكبر في نسبة السكر في الدم والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية مقارنة بالوجبات الغذائية
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التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

5 طقوس صباحية تفقدك دهون البطن بدون مجهود

أنت الآن في مرحلة صعبة، ففصل الشتاء على وشك الاقتراب والتغيرات المناخية تؤثر على شهيتك وتجعلك تتناول المزيد من الطعام، وإذا كان في نيتك التخلص من الدهون في البطن، فإن القرارات الصحيحة التي تتخذها في بداية يومك هي المفتاح لكل شيء. هناك بعض الطقوس الصباحية التي يمكن أن تهيأ لك نجاحك في فقدان وزنك وخاصة دهون البطن وبدون اتباع نظام غذائي معين، حيث تقول أخصائية التغذية، سوسي باريل، إن أشياء مثل تناول وجبة فطور ممتلئة بالبروتين وإضافة القليل من الكافيين إلى نظامك الغذائي أول شيء يمكن أن يحدث فرقا.
دهان-الكتف

من أجل تخسيس الكتفين.. قومي بهذه الخطوات البسيطة

غالبا لا تظهر دهون الكتفين على النساء، وذلك لأن حسب طبيعة الجسم، فإنهن يخزن الدهون في الوركين أو الفخذين أو الجزء الأوسط بدلا من الجزء العلوي من أجسامهن - ولكن يتم إرجاع الكتفين العريضين في بعض الأحيان عن طريق الوراثة، وإذا كان لديك كامرأة مشكلة في الكتفين، حيث تخزن الدهون داخلها على أنها طبيعية جسم، فيمكنك إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة التي قد تقلل من حجم كتفيك، وخاصة إذا كان وزنك زائدا حاليا، كما يمكنك تقليل مظهرها من خلال تغيير روتين لياقتك، وإجراء بعض التعديلات على الأسلوب، وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
تخسيس-الكرش

الروشتة الصحية لفقدان الوزن.. تجنب السكريات والدهون

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة، مثل نظام الكيتو ونظام البحر المتوسط، إضافة إلى النظام الغذائي "باليو"، وغيرها من الأنظمة الغذائية الشائعة، وجميعها تعد فعالة بشكل كبير من أجل فقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بطبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها، ولكن عند النظر في كل هذه الأنظمة، نجد أن هناك بعض الأشياء الشائعة التي توجد في معظم الأنظمة الغذائية، مثل تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول كميات كافية من المياه. وذلك نقلًا عن "times of india".
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الام-القدم

هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
سرطان-الثدي

في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
اكتئاب-الشتاء

الاضطراب الموسمي يصيبك في الشتاء.. 4 طرق للتغلب عليه

هناك بعض التغيرات التي تطرأ على حياتك عند بدء فصل الشتاء، لكنك لا تدري سبب ما يحدث لك، حيث من السهل الاستسلام لإغراء تناول الطعام والنوم أكثر قليلا في هذا الوقت، كما يصبح الطقس أكثر برودة، ويبدو أن فصل الشتاء قاب قوسين أو أدنى. من ناحية أخرى، هناك حالة من الكسل شائعة بين العديد من الأشخاص، كما أن البعض يجد صعوبة في الاستمتاع بالحياة، كما تظهر أعراض مشابهة للاكتئاب، لكنك في الحقيقة تعاني من اضطراب عاطفي موسمي الذي يسمى بـ SAD، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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