إرهاب

ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

من المتوقع أن يؤثر مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في العديد من الأمور السياسية، سواء داخل التنظيم الإرهابي، أو حتى على مستوى السياسة الأمريكية
تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
داعش
داعش
بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
تأثير مقتل زعيم داعش يعد من أهم الأمور التي قد تُحدث العديد من الأمور المتعلقة بسير السياسة الأمريكية والدولية بشكل واضح، خاصة في ظل اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنجزات السياسية لتقوده إلى ولاية أخرى في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات بالغة.   كيف يتأثر داعش؟ شرحت صحيفة
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ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
ابو بكر-البغدادى

أول فيديوهات لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلن شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي إن إن" و"أيه بي سي" في وقت مبكر الأحد أن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" رأس تنظيم داعش الذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب، بحسب "العربية". وأفادت مجلة نيوزويك، نقلاً عن مصادر مطلعة في البنتاغون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة في ريف إدلب. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.
أبو بكر البغدادي

قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.
البغدادي

مصادر: عملية قتل البغدادي استغرقت ساعة و30 دقيقة

قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز". وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته.
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ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
أبو بكر البغدادي

قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.
البغدادي

مصادر: عملية قتل البغدادي استغرقت ساعة و30 دقيقة

قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز". وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته.
ابو بكر-البغدادى

مصادر عراقية: مرافق البغدادي قتل معه في الغارة الجوية بسوريا

أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، على لسان مصادر امنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
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