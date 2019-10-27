ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

من المتوقع أن يؤثر مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في العديد من الأمور السياسية، سواء داخل التنظيم الإرهابي، أو حتى على مستوى السياسة الأمريكية
بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس.
تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
تأثير مقتل زعيم داعش يعد من أهم الأمور التي قد تُحدث العديد من الأمور المتعلقة بسير السياسة الأمريكية والدولية بشكل واضح، خاصة في ظل اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنجزات السياسية لتقوده إلى ولاية أخرى في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات بالغة.
كيف يتأثر داعش؟
شرحت صحيفة
تأثير مقتل زعيم داعش يعد من أهم الأمور التي قد تُحدث العديد من الأمور المتعلقة بسير السياسة الأمريكية والدولية بشكل واضح، خاصة في ظل اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنجزات السياسية لتقوده إلى ولاية أخرى في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات بالغة.
كيف يتأثر داعش؟
شرحت صحيفة الجارديان البريطانية الأسباب التي تجعل من مقتل البغدادي حدثا تاريخيا، ليس فقط في تاريخ الولايات المتحدة، بل أيضًا على مستوى جهود مكافحة الإرهاب الدولي.
وذكرت أنه في مارس الماضي، هُزم داعش في معقله الإقليمي الأخير بمدينة باغوز السورية، وهي ضربة عميقة ولكنها رمزية أيضًا، حيث حرمت المجموعة من قدرتها على المطالبة بشرعية ما تسميه الخلافة الإسلامية.
ودفعت تلك الهزيمة إلى ظهور البغدادي لأول مرة منذ خمس سنوات في مقطع فيديو، تم تفسيره في ذلك الوقت على أنه محاولة لتدعيم قيادته في مواجهة المعارضة داخل التنظيم، وإثبات أن المجموعة لا تزال موجودة حتى بدون أرضها.
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وقالت إن البغدادي ليس مجرد قائد عملياتي لداعش، بل هو رمز لأوراق اعتماد التنظيم من الناحية الشرعية والعقَدية، خاصة بعد أن زعم انتماءه لنفس قبيلة النبي محمد، وبذلك يحقق بعض الأمور الأيديولوجية والدينية اللازمة للمطالبة بقيادة المسلمين.
ومن الناحية العقَدية، ستكون وفاته ضربة أخرى ضد شرعية داعش المزعومة، ما يجعلها أقل قدرة على الادعاء أنها مختلفة عن الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى.
ما دليل مقتله؟
الحكومة الأمريكية، التي قيل إنها نفذت عملية تستهدف البغدادي مساء السبت، لم تعلن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنه من المقرر أن يصدر دونالد ترامب بيانًا في وقت لاحق من اليوم، يُعتقد أنه سيتناول ما جرى في العملية.
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وأفادت تقارير نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين وعراقيين مجهولين، أن القوات الخاصة التابعة للولايات المتحدة قتلت البغدادي في هجوم مساء أمس السبت في بلدة باريشا بمحافظة إدلب السورية، حيث يُظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنقاض مبنى وجثثا متناثرة في المنطقة وحفرا عميقة في الأرض.
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وقد زعم كل من المسؤولين الأتراك والأكراد أنهم قاموا بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن العملية، رغم أن أيا منهما لم يقل إن مقاتليه كانوا في الواقع جزءًا من العملية، إلا أن المعلن -حسب ما ذكرته نيوزويك- أن الهجوم نفذته وحدة "دلتا فورس"، وهي إحدى أهم الوحدات الخاصة للعمليات بالجيش الأمريكي.
وعلى الرغم من تناول العديد من التقارير التي تفيد مقتل زعيم تنظيم داعش على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن هذه المرة توجد بعض الشواهد التي تؤكد تصفية البغدادي، على رأسها تأكيد العديد من الأطراف في العراق والولايات المتحدة وسوريا، وهو ما يشير إلى أن هناك إجماعا على ذلك.