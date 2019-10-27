ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

من المتوقع أن يؤثر مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في العديد من الأمور السياسية، سواء داخل التنظيم الإرهابي، أو حتى على مستوى السياسة الأمريكية

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

داعش

بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.

تأثير مقتل زعيم داعش يعد من أهم الأمور التي قد تُحدث العديد من الأمور المتعلقة بسير السياسة الأمريكية والدولية بشكل واضح، خاصة في ظل اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنجزات السياسية لتقوده إلى ولاية أخرى في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات بالغة. كيف يتأثر داعش؟ شرحت صحيفة