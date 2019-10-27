لبنان: مخزون القمح لا يكفي أكثر من 20 يومًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

لبنان

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين. ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.

وأشار إلى أنه في حال عدم تفريغ حمولة هذه البواخر، وعددها 3 راسية في عرض البحر، في مهلة محددة فسوف تغادر إلى ميناء آخر وتفرغ حمولتها، وستتحمل المطاحن كلفة رسوم التأخير إضافة إلى خسارة الحمولة.وتشهد البنوك كافة في لبنان إغلاقا كاملا ومستمرا منذ 8 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات