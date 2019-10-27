المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.

المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل تمريرة سعيدو سمبوري بتسديدة مباشرة في الشباك، وبعد مرور 8 دقائق أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني، بعد تمريرة عرضية من حسن علي. ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال بأحمد جمعة، بدلا من محمود وادي، وعمرو موسى بدلا

المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل تمريرة سعيدو سمبوري بتسديدة مباشرة في الشباك، وبعد مرور 8 دقائق أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني، بعد تمريرة عرضية من حسن علي.



ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال بأحمد جمعة، بدلا من محمود وادي، وعمرو موسى بدلا من إيزي إيميكا، وحسين رجب بدلا من أحمد ياسر، على الترتيب.



وفي الدقيقة 90، عزز أوستن أموتو تقدم المصري بهدف ثالث، بعد تمريرة من كريم العراقي داخل منطقة الست ياردات ليسكنها المهاجم في الشباك، وبعد دقيقة واحدة، اختتم أحمد جمعة رباعية المصري، بعدما ارتدت الكرة من الدفاع والحارس ليسكنها جمعة بطريقة رائعة في شباك أصحاب الأرض.