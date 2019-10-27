رياضة

المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
المصري
المصري
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
المصري سجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل تمريرة سعيدو سمبوري بتسديدة مباشرة في الشباك، وبعد مرور 8 دقائق أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني، بعد تمريرة عرضية من حسن علي. ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال بأحمد جمعة، بدلا من محمود وادي، وعمرو موسى بدلا
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حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
جاريث-بيل

اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
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المصري‎ (5)

قرعة سهلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة دور الـ 32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عن مواجهات قوية لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بالبطولة القارية. وأجريت القرعة، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، عن مواجهات متوسطة المستوى للفرق العربية، وغابت الصدامات العربية في هذه المرحلة العربية. ويواجه يانج أفريكانز التنزاني نظيره بيراميدز، كما سيواجه الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالي فريق إيزاي البنيني، بينما سيواجه المصري البورسعيدي نادي كوت دو أور بطل سيشيل.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.
ايهاب-جلال

ماذا قدم إيهاب جلال أمام الإسماعيلي؟

يحتضن استاد برج العرب، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري البورسعيدي 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك المصري 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

ديربي القناة.. الإسماعيلي يتفوق تاريخيا على المصري

يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد التعادل أمام حرس الحدود (1-1) في الجولة الأولى.
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