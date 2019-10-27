مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

ساديو مانى

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".

وأشار مانى خلال تصريحاته لعلاقته بـ فيرمينو وصلاح، حيث قال: "من السهل العمل معًا، شخصيًّا، أشعر بأننى محظوظ للعب معهم، فهم لاعبون جيدون، ويجعلون كل شىء سهلا". وخص بحديثه صلاح قائلا: "مو ممتع أحيانًا، إنه رجل لطيف وجيد جدًّا، أما بوبي فخجول للغاية، هو أكثر لاعب خجول قابلته في حياتي، ولكنه لطيف للغاية". وتطرق