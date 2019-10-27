بيراميدز يفوز على يانج أفريكانز في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

المباراة جاءت هادئة من قبل الفريقين، وفي الدقيقة 37 أهدر محمد فاروق هدفا محققا، بعدما أبعد مدافع يانج أفريكانز الكرة على خط الملعب، وبعد مرور 4 دقائق، سجل إريك تراوري هدف التقدم لفريق بيراميدز، بعدما استلم الكرة من دودو الجباس داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة داخل الشباك. وفي الدقيقة 63، أضاف عبدالله