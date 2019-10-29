امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

عليك أن تدرك أن امرأة العقرب تهتم بالتفاصيل دون إظهار ذلك، ففي بداية علاقتك بها، ستحاول جاهدة معرفة كل الأمور التي تخصك، وعيوبك ومميزاتك، وعلاقاتك بالآخرين

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

امرأة العقرب

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.

إذا كنت تريد التعرف على امرأة العقرب، فاعرف أن الطريق طويل، يحتاج صبرا، وتقديرا لتلك الشخصية الفريدة من نوعها، فعقلية تلك المرأة شبيهة بعقلية الرجل، ولكن هذا لا يعني أنها ليس لديها أنوثة، بل إنها أنثى بمعنى الكلمة، لذا دعنا نعرفك أكثر على الفتاة من مواليد برج العقرب. 1- تهتم كثيرا بالتفاصيل عليك أن