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امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

عليك أن تدرك أن امرأة العقرب تهتم بالتفاصيل دون إظهار ذلك، ففي بداية علاقتك بها، ستحاول جاهدة معرفة كل الأمور التي تخصك، وعيوبك ومميزاتك، وعلاقاتك بالآخرين
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
امرأة العقرب
امرأة العقرب
فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
إذا كنت تريد التعرف على امرأة العقرب، فاعرف أن الطريق طويل، يحتاج صبرا، وتقديرا لتلك الشخصية الفريدة من نوعها، فعقلية تلك المرأة شبيهة بعقلية الرجل، ولكن هذا لا يعني أنها ليس لديها أنوثة، بل إنها أنثى بمعنى الكلمة، لذا دعنا نعرفك أكثر على الفتاة من مواليد برج العقرب. 1- تهتم كثيرا بالتفاصيل عليك أن
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لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
صديقك-العقرب

علاقة مجنونة وخالية من الملل.. أبراج تناسب الميزان

مواليد برج الميزان غالبا ما يحملون ملامح هادئة، ولديهم خطوات بطيئة وتصرفات غير متوقعة في كثير من الأحيان، وعند الجمع بين الميزان والحمل، فإنهما يخلقان تواصلا عميقا مثل المغناطيس تماما، فالحمل هو بداية الربيع والميزان بداية الخريف، ولأن الأبراج التي تحمل اختلافات غالبا ما تسير على ما يرام. إذا كنت تعتقد أنه عليك البحث عن شريك يشبهك كثيرا في الصفات والتصرفات، فإن آخرين يعتقدون أن البحث عن شريك معاكس في كل شيء يعني الاكتمال، دعنا نعرف شكل العلاقة بين الميزان والأبراج التي تناسبه وفقا لما ذكره موقع PairedLife.
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«انتقامي».. الجانب المظلم من الميزان لا يسهل كشفه

الميزان مرِح وصاحب ملامح بريئة، بداخله شخصية أخرى لا تظهر من المرة الأولى، فتحتاج إلى مواقف متكررة وتعامل دائم وخبرة كبيرة من أجل معرفة الجانب الخفي لهذا البرج، وما عليك معرفته أو من الأفضل وضعه كقاعدة في حياتك أن الشخصيات الجميلة لديهم جانب مظلم، وهذا لا يعيبهم، فليس هناك شخص مثالي. من المعروف أن الميزان محب للحرية، فلا يقيده شيء ولا شخص، كما أنه يملك من الإبداع ما يجعله يضفي ألوانا مبهجة على حياة من حوله؛ ونظرا لأنه اجتماعى فهو دائمًا يفتح قلبه للجميع ويسمعهم كثيرا ويتقبل جميع التغيرات التي تحدث من وقت لآخر.
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