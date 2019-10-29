امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

عليك أن تدرك أن امرأة العقرب تهتم بالتفاصيل دون إظهار ذلك، ففي بداية علاقتك بها، ستحاول جاهدة معرفة كل الأمور التي تخصك، وعيوبك ومميزاتك، وعلاقاتك بالآخرين
فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
إذا كنت تريد التعرف على امرأة العقرب، فاعرف أن الطريق طويل، يحتاج صبرا، وتقديرا لتلك الشخصية الفريدة من نوعها، فعقلية تلك المرأة شبيهة بعقلية الرجل، ولكن هذا لا يعني أنها ليس لديها أنوثة، بل إنها أنثى بمعنى الكلمة، لذا دعنا نعرفك أكثر على الفتاة من مواليد برج العقرب.
1- تهتم كثيرا بالتفاصيل
عليك أن
إذا كنت تريد التعرف على امرأة العقرب، فاعرف أن الطريق طويل، يحتاج صبرا، وتقديرا لتلك الشخصية الفريدة من نوعها، فعقلية تلك المرأة شبيهة بعقلية الرجل، ولكن هذا لا يعني أنها ليس لديها أنوثة، بل إنها أنثى بمعنى الكلمة، لذا دعنا نعرفك أكثر على الفتاة من مواليد برج العقرب.
1- تهتم كثيرا بالتفاصيل
عليك أن تدرك أن امرأة العقرب تهتم بالتفاصيل دون إظهار ذلك، ففي بداية علاقتك بها، ستحاول جاهدة معرفة كل الأمور التي تخصك، وعيوبك ومميزاتك، وعلاقاتك بالآخرين، وردود فعلك في المواقف المختلفة، كما أنها تهتم بالتفاصيل التي تخصها سواء على المستوى المهني أو الأسري، إلى جانب رومانسيتها وعاطفتها المفرطة؛ لذلك لا تحب أن يستهزئ أحد بمشاعرها.
2- غيرتها شديدة.. احذر منها
بالرغم من أن فتاة برج العقرب مميزة، وتختار الأشخاص المميزين مثلها، ولكن احذر غيرتها الشديدة التي تنم عن حبها للتملك وليس انعدام ثقتها بنفسها، حيث لن تسمح لامرأة اخرى أن تحصل على حبيبها، بل ستخوض أعنف المعارك للحصول عليه، وخاصة إن كان يبادلها نفس الحب.
3- لا تعرف الاستسلام
من المعروف أن امرأة العقرب تتسم بالمرونة، ولهذا غالبا ما تصل إلى أهدافها، ولكن عند الضغط عليها لفعل شيء معين، ترفض وتتمرد، فهي لا تعرف طريقا للاستسلام، ستحاول جاهدة أن تحارب من أجل ما تريده فقط، وأن تتخلى وتغلق صفحات الأشياء التي لا ترضى عنها.
4- واثقة من نفسها
واثق الخطوة يمشي ملكا، وهكذا تكون امرأة العقرب، فهي لديها أسلوب حديث خاص، كما تحمل جاذبية لا تضاهى أى أنثى، ومن المعروف أنها تهتم بأناقتها، ولأنها تحب التفاصيل فتختار بعناية الإكسسوارات والملابس وحتى المكياج.
5- قد تظهر مغرورة في بعض الأحيان
هناك فرق بين الثقة بالنفس والغرور، وهذا الفارق البسيط لا تدركه امرأة العقرب في بعض المواقف، ولهذا قد يظهر غرورها لبعض الأشخاص، وبناء على ذلك قد تنتهي علاقتها سريعا سواء بصديق أو حبيب، حتى إنها لا تعترف بذلك العيب، وما يزيد الأمر سوءا إنكارها لغرورها.
6- تحب الاهتمام
رغم قساوة قلبها وإظهارها أنها صلبة ولا تحتاج إلى مساندة ومساعدة أحد فإنها من الداخل ترغب أن تعتمد على أحد وتثق فيه وتشاركه مسؤوليتها، لذا لا تعتقد أن صلابتها الخارجية موجودة في الداخل أيضا، بل ساندها إذا كنت تحبها فعلا.
7- النظام أسلوب حياة
ولأنها تدقق في التفاصيل، فهذا لا ينطبق على ملابسها فقط، بل على تصرفاتها وحياتها عموما، حيث تتخذ النظام أسلوب حياة في أفكارها وبداخل بيتها وحتى في قراراتها.
8- لا تتخلى عن عملها
تعشق فتاة برج العقرب العمل، وتعمل دائما على تطوير نفسها حتى تصل لأعلى المراتب، وعندما تصل لغايتها، وتصبح رئيسة عمل، تميل إلى تخويف زملائها وتهديدهم دائما، حتى ينفذوا قراراتها، فهي ديكتاتورية في بعض الأحيان.
9- أنثى العقرب زوجة مثالية
إذا كنت جذابا وطموحا وواثقا من نفسك، تحب المغامرة، ستحبك هذه المرأة مدى الحياة، وتعبر عن مشاعرها وتعيش معها حياة مستقرة، فهي زوجة مثالية.
عليك أن تأخذ وقتا كافيا لفهم امرأة برج العقرب، ولا تتسرع في الحكم عليها حتى تثبت المواقف صدق أو كذب الانطباعات التي أخذتها عنها.