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خامس رسائل «جنة».. المشاعر السلبية لدى الأطفال ومواجهتها

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية
?واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة الخامسة، عبر فيديو مصور، واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة، ويُبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، محذرا من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.
وطرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من "أبي عمير"، الطفل الصغير الذي مات عصفوره، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام. يذكر أنَّ المركز الإعلامى
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