خامس رسائل «جنة».. المشاعر السلبية لدى الأطفال ومواجهتها
تحرير:محمد فتحي٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
طفل - أرشيفية
?واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة الخامسة، عبر فيديو مصور، واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة، ويُبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، محذرا من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.
وطرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من "أبي عمير"، الطفل الصغير الذي مات عصفوره، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام.
يذكر أنَّ المركز الإعلامى
وطرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من "أبي عمير"، الطفل الصغير الذي مات عصفوره، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام.
يذكر أنَّ المركز الإعلامى للأزهر الشريف أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعدد من الندوات.
وتناولت الرسالة الرابعة، واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية للأطفال وهو الاحتياج للتهذيب، أذ تحدثت عن احتياج الأطفال للتهذيب، والذي يقصد به تعديل مسار سلوك الأطفال إلي الاتجاه الصحيح، وإعداده إعدادا جيدا، خاصة أن فترة طفولة الإنسان هي الأطول بين فترة طفولة الكائنات الحية، لذا يجب الاهتمام بها لبناء إنسان لديه القدرة علي التصرف بشكل مناسب تجاه المواقف التي يتعرض لها.