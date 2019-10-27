تركي الشيخ: «اللي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش معانا»

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

تركي آل الشيخ

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن ردود الفعل على التغريدات التي نشرها الرئيس الشرفي السابق للأهلي، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أقدر و أثمن ردود الفعل الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي فهي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".

وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم السبت: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب». وكان آل الشيخ