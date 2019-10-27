غرناطة يتصدر الدورى الإسبانى بعد الفوز على بيتيس

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

غرناطة

تمكن فريق غرناطة من تحقيق الفوز على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "لوس كارمينيس"، فى الأسبوع العاشر من بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وأحرز هدف المباراة الوحيد ألفارو فاديلو الجناح الأيسر لغرناطة فى الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، ليهدى لغرناطة الثلاث نقاط. وبهذه النتيجة، رفع غرناطة رصيده من النقاط إلى 20 نقطة محتلا صدارة جدول اليجا، بينما على الجانب الآخر تجمد رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المركز الـ18.

ويعد هذا الفوز هو السادس لغرناطة هذا الموسم بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما على مدار مباريات الدورى الإسبانى. وتصدر غرناطة جدول الدورى الإسبانى بصفة مؤقتة وذلك بعد أن كان من المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد السبت على ملعب كامب نو (معقل الكتلان)، إلا أنه تقرر تأجيل اللقاء