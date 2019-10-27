رياضة

غرناطة يتصدر الدورى الإسبانى بعد الفوز على بيتيس

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
غرناطة
غرناطة
تمكن فريق غرناطة من تحقيق الفوز على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "لوس كارمينيس"، فى الأسبوع العاشر من بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، وأحرز هدف المباراة الوحيد ألفارو فاديلو الجناح الأيسر لغرناطة فى الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، ليهدى لغرناطة الثلاث نقاط. وبهذه النتيجة، رفع غرناطة رصيده من النقاط إلى 20 نقطة محتلا صدارة جدول اليجا، بينما على الجانب الآخر تجمد رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المركز الـ18.
ويعد هذا الفوز هو السادس لغرناطة هذا الموسم بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما على مدار مباريات الدورى الإسبانى. وتصدر غرناطة جدول الدورى الإسبانى بصفة مؤقتة وذلك بعد أن كان من المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد السبت على ملعب كامب نو (معقل الكتلان)، إلا أنه تقرر تأجيل اللقاء
اقرأ المزيد
ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
بشكتاش‎

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
ريال مايوركا

ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويمنح برشلونة الصدارة

سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى أقيمت على ملعب ليبروستار (معقل ريال مايوركا)، وسجل هدف المباراة الوحيد لاجو جونيور لصالح مايوركا فى الدقيقة السابعة. وبهذا الفوز يحتل المركز الثانى برصيد 18 نقطة ويمنح غريمه برشلونة الصدارة والذى يملك فى رصيده 18 نقطة، بينما يصل مايوركا لنقطته الـعاشرة فى المركز الربع عشر من جدول الليجا.
برشلونة- وريال مدريد‎

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.
الكلاسيكو-11

تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]