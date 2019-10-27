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«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
ترامب
ترامب
كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
وأضح ترامب، أن بعض ممن كانوا مع البغدادي "استسلموا، وهم معتقلون الآن"، مؤكدا أن "عددا كبيرا" من مسلحي داعش قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أمريكية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى، بحسب سكاي نيوز.وأكد الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي
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دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل البغدادي والقضاء على الخلافة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشهر الماضي أعلن مقتل حمزة بن لادن، مضيفًا: "هذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكدًا أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله في نفق مسدود، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش قتلوا معه، موضحًا أن بقتل البغدادي تم القضاء على الخلافة 100%.
أبو بكر البغدادي

هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيلان و14 مصابًا في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الشرطة الأمريكية أعلنت اليوم الأحد، عن سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في 1 سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.
ابو بكر-البغدادى

بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
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أبو بكر البغدادي

هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
رمضان قديروف

رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
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