«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

ترامب

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".

وأضح ترامب، أن بعض ممن كانوا مع البغدادي "استسلموا، وهم معتقلون الآن"، مؤكدا أن "عددا كبيرا" من مسلحي داعش قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أمريكية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى، بحسب سكاي نيوز.وأكد الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي البغدادي