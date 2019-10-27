رياضة

التعادل يحسم مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
حصد وولفرهامبتون تعادلا غاليا أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جيمس بارك، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف الوولفز جوناثان كاسترو أوتو فى الدقيقة 73، بينما جاء هدف نيوكاسل بأقدام جمال لاسيلس فى الدقية الـ37 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب سين لوصتاف لاعب نيوكاسل والتى حصل عليها فى الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف على فينس لاعب فريق وولفرهامبتون.
وبهذا التعادل يحصل وولفرهامبتون على نقطة تضعه فى المركز الحادى عشر برصيد12 نقطة، بينما يتذيل نيوكاسل الدورى برصيد 9 نقاط. وجاءت المباراة قوية من الفريقين حيث كانت المحاولات من الجانبين على المرمى متساوية، سدد نيوكاسل 13 تسديدة على المرمى متساويًا مع وولفز فى عدد التسديدات على مدار المباراة، لكن فشل
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ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
بشكتاش‎

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
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مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
أرون كونولي - برايتون -توتنهام

النيران الصديقة تمنح برايتون الفوز على إيفرتون

اقتنص برايتون فوزا صعبا من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فالمر، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف المباراة لصالح التوفيز آدم وبستر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة 20، ودومنيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ولصالح برايتون سجل باسكال جروس فى الدقيقة الـ15 ونبيا موباى من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ80 ولوكاس دينييه (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ94. وبهذا الفوز يحتل برايتون المركز الـ12، بينما يقع برايتون فى المركز الـ16.
أرسنال (5)

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
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