التعادل يحسم مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

وولفرهامبتون

حصد وولفرهامبتون تعادلا غاليا أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جيمس بارك، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف الوولفز جوناثان كاسترو أوتو فى الدقيقة 73، بينما جاء هدف نيوكاسل بأقدام جمال لاسيلس فى الدقية الـ37 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب سين لوصتاف لاعب نيوكاسل والتى حصل عليها فى الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف على فينس لاعب فريق وولفرهامبتون.

وبهذا التعادل يحصل وولفرهامبتون على نقطة تضعه فى المركز الحادى عشر برصيد12 نقطة، بينما يتذيل نيوكاسل الدورى برصيد 9 نقاط. وجاءت المباراة قوية من الفريقين حيث كانت المحاولات من الجانبين على المرمى متساوية، سدد نيوكاسل 13 تسديدة على المرمى متساويًا مع وولفز فى عدد التسديدات على مدار المباراة، لكن فشل