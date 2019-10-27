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«مدينة مفقودة تحت التمثال؟».. زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
زاهي حواس
زاهي حواس
كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة، وقال خلال شرحه للوفد اليوم الأحد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق. وأضاف: "نحن لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول، وتبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".
وأكد عالم المصريات الشهير، أن أهم كشف في القرن الـ21، هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثت عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.وتحدث حواس، عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي بالاقصر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أوبرا توت عنخ آمون، في افتتاح المتحف
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

إعفاء من المصروفات.. قرار بخصوص أبناء العاملين السابقين بالتعليم

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، بالإضافة إلى تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.
سامح-شكرى

شكري: الأولوية لمبدأ الحلول في تعامل مصر مع أزمات أفريقيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الأفريقية، منوهًا بالعمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020"، جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن، والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور ولفجانج إيشينجر رئيس المؤتمر ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.
مجلس-النواب (3)

«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
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احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

إحباط تهريب عملات أثرية مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، اليوم السبت، من ضبط 12 عملة آثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا. وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار، في تصريحات له، اليوم، إلى أن العملات المضبوطة تضم عملة فضية من العصر البطلمي، و8 عملات برونزية، وذهبية من العصر اليوناني وأخري من العصر البيزنطي، ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

السبت.. الآثار تكشف سر جديد لقدماء المصريين

تعلن وزارة الآثار، يوم السبت المقبل، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية، قد عثرت، أمس الأحد، على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت. وتقع منطقة العساسيف، بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية.
زاهى-حواس

زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
زاهى-حواس-خبير-اثار

زاهي حواس يكشف سرا جديدا لقدماء المصريين في الأقصر

أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادي القرود بالأقصر، اليوم الخميس، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، كاشفا عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم (65) وجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(أوراستاكا) عليها رسم قرد.
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