«مدينة مفقودة تحت التمثال؟».. زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

زاهي حواس

كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة، وقال خلال شرحه للوفد اليوم الأحد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق. وأضاف: "نحن لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول، وتبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".

وأكد عالم المصريات الشهير، أن أهم كشف في القرن الـ21، هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثت عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.وتحدث حواس، عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي بالاقصر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أوبرا توت عنخ آمون، في افتتاح المتحف