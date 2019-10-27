رياضة

أتلانتا يكتسح أودينيزى.. ونابولى يسقط فى فخ التعادل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
فريق نابولى
فريق نابولى
اكتسح فريق أتلانتا نظيره أودينيزى بنتيجة 7- 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أتليتي أزورى فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح أتلانتا يوسيب إيليتشيتش (هدفين) ولويس مورييل (ثلاثة أهداف)، وماريو باشاليتش وعماد ديالو تراورى بواقع هدف لكل لاعب، بينما على الجانب الآخر سجل هدف أودينيزى الوحيد ستيفانو أوكاكو. وعلى الرغم من تقدم أودينزي فى أول المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الحادية عشرة إلا أن اتلانتا أمطر شباك الفريق بسبعة أهداف.
وبهذا الفوز ينافس فريق أتلانتا على صدارة الدورى برصيد 20 نقطة فى المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس ونقتطين عن الإنتر صاحب مركز الوصافة فى جدول الكالتشيو. وعلى الجانب الآخر سقط نابولى فى فخ التعادل أمام سبال بهدف لكل فريق، وذلك فى نفس الجولة من الدورى الإيطالى، ليحتل نابولى بهذا الفوز
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ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
بشكتاش‎

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
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جونزالو-هيجواين

رئيس نابولي يفتح الباب أمام عودة هيجواين

فتح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الباب أمام عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق الجنوب الإيطالي من جديد، ولعب هيجواين بقميص نابولي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم ليوفنتوس، ويعده جماهير نابولي لاعبا خائنا، وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين في المستقبل إلى نابولي، ليصرح وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الأمر لا يعتمد عليَّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني قط التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لديّ من التعاقد معه".
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (1)

قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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