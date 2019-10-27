أتلانتا يكتسح أودينيزى.. ونابولى يسقط فى فخ التعادل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

فريق نابولى

اكتسح فريق أتلانتا نظيره أودينيزى بنتيجة 7- 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أتليتي أزورى فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح أتلانتا يوسيب إيليتشيتش (هدفين) ولويس مورييل (ثلاثة أهداف)، وماريو باشاليتش وعماد ديالو تراورى بواقع هدف لكل لاعب، بينما على الجانب الآخر سجل هدف أودينيزى الوحيد ستيفانو أوكاكو. وعلى الرغم من تقدم أودينزي فى أول المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الحادية عشرة إلا أن اتلانتا أمطر شباك الفريق بسبعة أهداف.

وبهذا الفوز ينافس فريق أتلانتا على صدارة الدورى برصيد 20 نقطة فى المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس ونقتطين عن الإنتر صاحب مركز الوصافة فى جدول الكالتشيو. وعلى الجانب الآخر سقط نابولى فى فخ التعادل أمام سبال بهدف لكل فريق، وذلك فى نفس الجولة من الدورى الإيطالى، ليحتل نابولى بهذا الفوز