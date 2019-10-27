شكري: الأولوية لمبدأ الحلول في تعامل مصر مع أزمات أفريقيا

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الأفريقية، منوهًا بالعمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020"، جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن، والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور ولفجانج إيشينجر رئيس المؤتمر ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن وزير الخارجية استعرض -خلال كلمته- التحديات الرئيسية التي تواجّهها القارة الأفريقية، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتهريب الأسلحة، فضلًا عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ".وأضاف حافظ: "أن