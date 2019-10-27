شوقي غريب: هدفنا الرئيس هو التأهل للأولمبياد

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

شوقي غريب

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر إلى اتحاد الكرة، بعدما وفر له الأخير إقامة برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تقام خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، قائلا: "لدي لاعبون جاهزون كثر، ولاعبون مازالوا محتاجين لتجهيز، لا يوجد لدينا خطة لعب ثابتة، سواء 4-4-2 أو 4-2-3-1، كل تلك مسميات، في الملاعب هناك متغيرات كثيرة، في آخر مباراتين جربنا لاعبين في أكثر من مركز، اللاعب المصري يحب الهجوم ولكن أريد من اللاعبين أن يعتادوا أشياء جديدة".

وواصل غريب، قائلا: "لعبنا مع مدارس مختلفة خلال فترة الإعداد، وهذا شيء مهم للمنتخب الأوليمبي، أشكر اتحاد الكرة لأنه وفر لنا برنامجا طموحا، وأشكر مدربي وإدارات الأندية". وعن مركز حراسة المرمى، قال: "لم نستقر على حارس المرمى، معظم الحراس شاركوا في الدوري الممتاز، ومنهم من لعب في بطولة إفريقيا، مثل عمر