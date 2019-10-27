مفاجآت في قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع جهازه المعاون إلى اختيار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام. خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف. خط الوسط: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، محمود عبدالمنعم كهربا،

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام.



خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.



خط الوسط: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، محمود عبدالمنعم كهربا، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر جابر، عبدالله السعيد، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد السيد زيزو، محمد فاروق، إسلام عيسي، مروان حمدي.



خط الهجوم: حسام حسن، أحمد جمعة، أحمد حسن كوكا.



ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 في الكاميرون.