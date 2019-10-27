رياضة

مفاجآت في قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

تحرير:كريم أحمد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع جهازه المعاون إلى اختيار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام. خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف. خط الوسط: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، محمود عبدالمنعم كهربا،
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ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
بشكتاش‎

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
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كهربا

بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلا: "أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء. هذا الوكيل كان قريبا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار فى الاحتراف بجانب رغبتي، إذا عدت إلى مصر، فى الانتقال للأهلي".
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
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