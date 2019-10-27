بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

بيشكتاش

حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 69، عن طريق أوموت نايير، بعدما استقبل عرضية من زميله جانير إركين، برأسية على يسار حارس مرمى جالاتا سراي موسليرا، داخل الشباك. جالاتا سراي تلقى هزيمته الثانية في الموسم الجاري من الدوري التركي، بعد أيام قليلة من خسارته أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويستعد