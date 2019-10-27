رياضة

بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على جالاتا سراي

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
بيشكتاش
بيشكتاش
حقق فريق بشكتاش فوزًا ثمينًا على نظيره جالاتا سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق أوموت نايير، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد جالاتا سراي عند ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع، وشهدت المواجهة مشاركة الدولي المصري محمد النني، حيث خاض اللقاء كاملا.
وجاء هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 69، عن طريق أوموت نايير، بعدما استقبل عرضية من زميله جانير إركين، برأسية على يسار حارس مرمى جالاتا سراي موسليرا، داخل الشباك. جالاتا سراي تلقى هزيمته الثانية في الموسم الجاري من الدوري التركي، بعد أيام قليلة من خسارته أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويستعد
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ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
حسام البدري - طارق مصطفى

مفاجآت في قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع جهازه المعاون إلى اختيار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.
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كوكا

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا والذي يشهد مباراة واحدة ستكون بين الزمالك ونظيره جينراسيون فوت السنغالي، لحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم، كما ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة تجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجومه أحمد حسن (كوكا) في تمام السابعة إلا خمس دقائق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.
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نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
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23 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبتسوانا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي، المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.
بشكتاش

بمشاركة النني.. خسارة بيشكتاش في الدوري الأوروبي

شارك الدولي المصري محمد النني، في خسارة فريق بيشكتاش التركي، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات المجموعة الحادية عشرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل هدف اللقاء ويلفرد بولي، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الأول، في المقابل تجمد جاء الفريق التركي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الأخير بدون نقاط.
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