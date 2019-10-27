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إعفاء من المصروفات.. قرار بخصوص أبناء العاملين السابقين بالتعليم

تحرير:أمينة محمود ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، بالإضافة إلى تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.
وقال عمر، إن القرار يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من السادة العاملين بالتربية والتعليم سابقاً "المحالين للمعاش" أو المتوفين منهم، بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة العملية التعليمية، وتقديرا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم،
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سامح-شكرى

شكري: الأولوية لمبدأ الحلول في تعامل مصر مع أزمات أفريقيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الأفريقية، منوهًا بالعمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020"، جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن، والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور ولفجانج إيشينجر رئيس المؤتمر ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.
زاهي حواس

«مدينة مفقودة تحت التمثال؟».. زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول

كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة، وقال خلال شرحه للوفد اليوم الأحد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق. وأضاف: "نحن لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول، وتبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".
مجلس-النواب (3)

«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

التعليم: 211 ألف متقدم لوظائف المدارس خلال أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، تسجيل 211 ألفًا و300 متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة؛ للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ بدء التسجيل على البوابة الأربعاء الماضي. وكانت الوزارة أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس في مصر (www.egmoe.org)، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمون - إداريون - عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.
مجلس-النواب (3)

فصل المنتمين للإخوان بمؤسسات الدولة في طلب بالبرلمان

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلمًا تابعًا للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة. وأشارت أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، لا سيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
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