إعفاء من المصروفات.. قرار بخصوص أبناء العاملين السابقين بالتعليم

تحرير:أمينة محمود ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

وزير التعليم طارق شوقي

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، بالإضافة إلى تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.

وقال عمر، إن القرار يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من السادة العاملين بالتربية والتعليم سابقاً "المحالين للمعاش" أو المتوفين منهم، بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة العملية التعليمية، وتقديرا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم،