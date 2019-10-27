محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

محمد صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.

نجح فريق توتنهام في تسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين، بعد مرور 47 ثانية فقط، بعدما استغل تصويبة سون التي ارتدت من القائم، ويسكنها في الشباك، بعد الهدف سيطر فريق ليفربول على مجريات اللعب تمامًا لكنه فشل في الوصول إلى المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف. ضغط ليفربول ظل متواصلًا مع بداية

نجح فريق توتنهام في تسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين، بعد مرور 47 ثانية فقط، بعدما استغل تصويبة سون التي ارتدت من القائم، ويسكنها في الشباك، بعد الهدف سيطر فريق ليفربول على مجريات اللعب تمامًا لكنه فشل في الوصول إلى المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.



ضغط ليفربول ظل متواصلًا مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 52، أدرك هندرسون هدف التعادل للريدز، بعدما استقبل كرة بتسديدة مباشرة في الشباك، وتصدى حارس توتنهام لأكثر من فرصة هدف محقق.



وفي الدقيقة 74، حصل ليفربول على ركلة جزاء، بعد عرقلة ساديو ماني، نفذها محمد صلاح بنجاح على يسار جازانيجا، مانحًا التفوق للريدز، وبعد مرور 8 دقائق، سقط محمد صلاح أرضًا ولكم يستطيع استكمال اللقاء، ليشارك جوزميز بدلًا من، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة ( 2 - 1 ).