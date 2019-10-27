أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

أرسنال وكريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يأتى الأرسنال فى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويأتى فى المركز الذى يليه كريستال بالاس برصيد 15 نقطة. وخسر أرسنال فى الجولة الماضية فى البريمرليج أمام شيفلد يونايتد، وتعادل قبلها مع مانشستر يونايتد وهو ما دفع جماهير الجانرز اليوم إلى رفع لافاتات تطالب برحيل الفرنسي أوناى إيمرى المدير الفنى