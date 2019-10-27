رياضة

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
أرسنال وكريستال بالاس
أرسنال وكريستال بالاس
واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يأتى الأرسنال فى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويأتى فى المركز الذى يليه كريستال بالاس برصيد 15 نقطة. وخسر أرسنال فى الجولة الماضية فى البريمرليج أمام شيفلد يونايتد، وتعادل قبلها مع مانشستر يونايتد وهو ما دفع جماهير الجانرز اليوم إلى رفع لافاتات تطالب برحيل الفرنسي أوناى إيمرى المدير الفنى
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
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نيوكاسل ولفرهاميتون‎

التعادل يحسم مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل

حصد وولفرهامبتون تعادلا غاليا أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جيمس بارك، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف الوولفز جوناثان كاسترو أوتو فى الدقيقة 73، بينما جاء هدف نيوكاسل بأقدام جمال لاسيلس فى الدقية الـ37 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب سين لوصتاف لاعب نيوكاسل والتى حصل عليها فى الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف على فينس لاعب فريق وولفرهامبتون.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
أرون كونولي - برايتون -توتنهام

النيران الصديقة تمنح برايتون الفوز على إيفرتون

اقتنص برايتون فوزا صعبا من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فالمر، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف المباراة لصالح التوفيز آدم وبستر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة 20، ودومنيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ولصالح برايتون سجل باسكال جروس فى الدقيقة الـ15 ونبيا موباى من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ80 ولوكاس دينييه (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ94. وبهذا الفوز يحتل برايتون المركز الـ12، بينما يقع برايتون فى المركز الـ16.
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