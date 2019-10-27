رياضة

مانشستر يونايتد يضرب نوريتش بثلاثية.. وتألق كارول

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
اليونايتد
اليونايتد
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مستحقًا على مضيفه نوريتش بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد كارو رود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح سكوت مكتوميناي، لاعب الشياطين الحمر، التسجيل في الدقيقة 21، مستغلا سيطرة فريقه على مجريات اللقاء، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليونايتد سددها ماركوس راشفورد في الدقيقة 29، في الزاوية اليمنى، إلا أن كرول نجح بامتياز في التصدي لها.
بعدها بدقيقة صحح الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد خطأه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30. وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء ثانية لليونايتد، وتكرر نفس الأمر، لكن هذه المرة سدد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال لكن نجح كارول في حماية مرماه في الدقيقة 43. في الشوط الثاني لم تختلف أحداث المباراة عن الشوط
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
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ليستر سيتي (2)

ليستر يمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف بالبريميرليج

في مباراة غير طبيعية، ووسط أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح الثعالب التسجيل سريعًا وسجل الهدف الأول بينجامين تشايلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي، بعدها بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ريان بيرتراند لاعب فريق ساوثهامبتون بعد أن أظهرت تقنية الفيديو تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي ليستر.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
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