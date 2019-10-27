مانشستر يونايتد يضرب نوريتش بثلاثية.. وتألق كارول

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

اليونايتد

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مستحقًا على مضيفه نوريتش بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد كارو رود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). افتتح سكوت مكتوميناي، لاعب الشياطين الحمر، التسجيل في الدقيقة 21، مستغلا سيطرة فريقه على مجريات اللقاء، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليونايتد سددها ماركوس راشفورد في الدقيقة 29، في الزاوية اليمنى، إلا أن كرول نجح بامتياز في التصدي لها.

بعدها بدقيقة صحح الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد خطأه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30. وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء ثانية لليونايتد، وتكرر نفس الأمر، لكن هذه المرة سدد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال لكن نجح كارول في حماية مرماه في الدقيقة 43. في الشوط الثاني لم تختلف أحداث المباراة عن الشوط