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لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
طائرة مصر للطيران - أرشيفية
طائرة مصر للطيران - أرشيفية
قرر قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأحد، تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914"، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.
وأشار عادل، إلى أنه فور وصول الطائرة إلى مطار الرياض، تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار ابوظبي، وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة.وأكد أن مصر للطيران، تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق
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كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
سد -الروافعة

سد الروافعة يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوسط سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء، قيام سد الروافعة في منطقة وسط سيناء بحجز 5.3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الأيام الماضية، وأكدت الإدارة في بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، مشيرة إلى الاستفادة من المياه في تغذية الخزان الجوفي للمياه والزراعة الموسمية؛ خاصة القمح والشعير.
البحوث- الفلكية‎

وضع حجر أساس ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية بمصر

استكمالا للدور الوطنى الذي يقوم به معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تم اليوم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلًا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها السيد تيان يولونج، لتصبح ثاني أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.
سقوط -في -الاسكندرية

تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".
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أرامكو

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.? وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها «أرامكو» رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.? وتابع أن «غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر».?
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
هبوط اضطراري لطائرة

مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن بالقرب من مطار "لفيف" في غرب أوكرانيا. وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا فلاديسلاف كريكلي ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الطائرة "انطونوف أن - 12" اضطرت للهبوط بالقرب من مطار "لفيف" الاوكراني عقب نفاد وقودها مما أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.
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