لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

طائرة مصر للطيران - أرشيفية

قرر قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأحد، تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914"، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

وأشار عادل، إلى أنه فور وصول الطائرة إلى مطار الرياض، تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار ابوظبي، وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة.وأكد أن مصر للطيران، تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق