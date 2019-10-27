روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

تحرير:محمد جمال ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

روما وميلان

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.

وتعد هذه الخسارة الخامسة للميلان فى بطولة الدورى من أصل تسع مباريات خاضها على مدار الكالتشيو لموسم 2019- 2020، بينما تعادل فى مباراة وحيدة وفاز فى ثلاث مبارايات أخرى. وعلى الجانب الآخر فاز روما فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها، وخرج بخسارة وحيدة -حتى الآن- خلال الموسم الحالى من الكالتشيو. ويقدم ميلان