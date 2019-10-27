النصر يقلب الطاولة على الهلال في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

النصر السعودي

تمكن فريق النصر من تحقيق فوزًا غاليًا على مضيفه الهلال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز (كأس الأمير محمد بن سلمان)، ليرتفع رصيد النصر للنقطة الـ17 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ19 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة.. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين مع انحصار الكرة في منتصف الملعب، وسط محاولات من لاعبي الفريق من أجل هز الشباك.

ونجح الهلال في إفتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عن طريق قائده كارلوس إدواردو، بعد أن أرسل جوميز تمريرة ساحرة مع مهارة كبيرة من جانب الفرنسي الذي وضع جوميز داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس. بعدها حاول لاعبو فريق النصر تدارك الأمور وتنظيم هجمات خطيرة على مرمى الهلال السعودي، عن طريق المغربي عبد الرزاق

ونجح الهلال في إفتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عن طريق قائده كارلوس إدواردو، بعد أن أرسل جوميز تمريرة ساحرة مع مهارة كبيرة من جانب الفرنسي الذي وضع جوميز داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس.



بعدها حاول لاعبو فريق النصر تدارك الأمور وتنظيم هجمات خطيرة على مرمى الهلال السعودي، عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، لكن الكرة لم تعرف طريق الشباك.



في الشوط الثاني انقلبت الأمور وبدأ النصر مسيطرًا على مجريات اللقاء، حتى تمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف تعديل النتيجة بعد أن أرسل سلطان الغنام عرضية وضعها المغربي برأسه في الدقيقة 58.



عبد الرزاق واصل تألقه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بعد الضغط على مدافعين الهلال ونجح في إسكان الكرة في الشباك.

