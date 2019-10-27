رياضة

النصر يقلب الطاولة على الهلال في الدوري السعودي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
النصر السعودي
النصر السعودي
تمكن فريق النصر من تحقيق فوزًا غاليًا على مضيفه الهلال، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد جامعة الملك سعود، ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز (كأس الأمير محمد بن سلمان)، ليرتفع رصيد النصر للنقطة الـ17 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ19 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة.. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين مع انحصار الكرة في منتصف الملعب، وسط محاولات من لاعبي الفريق من أجل هز الشباك.
ونجح الهلال في إفتتاح التسجيل في الدقيقة 31، عن طريق قائده كارلوس إدواردو، بعد أن أرسل جوميز تمريرة ساحرة مع مهارة كبيرة من جانب الفرنسي الذي وضع جوميز داخل منطقة الجزاء سددها على يسار الحارس. بعدها حاول لاعبو فريق النصر تدارك الأمور وتنظيم هجمات خطيرة على مرمى الهلال السعودي، عن طريق المغربي عبد الرزاق
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
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جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.
الفار

الاتحاد السعودي ينفي واقعة تقنية الفيديو

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب تعطل تقنية الفيديو، في مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".
النصر -السعودي‎

التعادل يحسم قمة الأهلى والنصر فى الدورى السعودى

حسم التعادل السلبي، مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما جاء النصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما بقي الفتح بدون رصيد، في المركز الأخير.
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