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تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
أمطار بالإسكندرية- أرشيفية
أمطار بالإسكندرية- أرشيفية
أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".
وأوضح المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أزالت على مدار الأيام الثلاثة الماضية آثار النوة، وأن العمل ما زال مستمرًّا بكل جهد في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية المتطوعة تعمل علي مد يد العون للأهالي المتضررين ولطمأنتهم "أننا جميعا معهم"، مؤكدا أنه "مسئول
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كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
سد -الروافعة

سد الروافعة يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوسط سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء، قيام سد الروافعة في منطقة وسط سيناء بحجز 5.3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الأيام الماضية، وأكدت الإدارة في بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، مشيرة إلى الاستفادة من المياه في تغذية الخزان الجوفي للمياه والزراعة الموسمية؛ خاصة القمح والشعير.
البحوث- الفلكية‎

وضع حجر أساس ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية بمصر

استكمالا للدور الوطنى الذي يقوم به معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تم اليوم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلًا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها السيد تيان يولونج، لتصبح ثاني أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.
طائرة- مصر -للطيران (1)

لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

قرر قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأحد، تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914"، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.
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الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.
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أمطار غزيرة بالإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة

تعرضت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة ومتوسطة وموجة من البرق والرعد، مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.
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غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
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اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
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