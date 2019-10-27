تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

أمطار بالإسكندرية- أرشيفية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".

وأوضح المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أزالت على مدار الأيام الثلاثة الماضية آثار النوة، وأن العمل ما زال مستمرًّا بكل جهد في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية المتطوعة تعمل علي مد يد العون للأهالي المتضررين ولطمأنتهم "أننا جميعا معهم"، مؤكدا أنه "مسئول