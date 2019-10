صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف في المباراة

التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

Looks bad news for #LFC as Salah walks down tunnel with huge ice pack on his ankle.

City game comes before international break, and he must be a doubt now, given previous ankle injury kept him out for 3 weeks.