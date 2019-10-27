رياضة

كلوب يثير القلق حول إصابة محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تخوفه وقلقه بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة توتنهام هوتسبير، بعد أن غادر الفرعون المصري المباراة في الدقيقة 85 واشتكى من آلام في الكاحل لم يستطع استكمال المباراة على أثرها. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه الذي كان يعاني منه سابقًا". وأضاف: "الإصابة تؤلمه مع استمرار المباراة، ولكن الأمر ليس كبيرا، هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".
وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، غاب على أثرها عن مباراة مانشستر يونايتد. وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز
اقرأ المزيد
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
فان-دايك‎

«فان دايك» عن الفوز بالبريميرليج: ليس لدينا ما نخسره

أكد الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن فريقه ليس لديه ما يخسره، خاصة أن مانشستر سيتي هو من يدافع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة، قائلًا: «لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك، الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام، يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه، لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها».
محمد-صلاح

قطر تطمئن ليفربول على عدم استخدام صلاح سياسيا

حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تأكيدات من دولة قطر لعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الريدز، دعائيا أو سياسيا خلال فترة وجوده هناك، في شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين، والمستمرة منذ عام 2017، وأنه ربما تستخدم قطر وجود صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، وأن اللاعب سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.
محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]