كلوب يثير القلق حول إصابة محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

محمد صلاح وكلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تخوفه وقلقه بشأن إصابة محمد صلاح في مباراة توتنهام هوتسبير، بعد أن غادر الفرعون المصري المباراة في الدقيقة 85 واشتكى من آلام في الكاحل لم يستطع استكمال المباراة على أثرها. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه الذي كان يعاني منه سابقًا". وأضاف: "الإصابة تؤلمه مع استمرار المباراة، ولكن الأمر ليس كبيرا، هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".

وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، غاب على أثرها عن مباراة مانشستر يونايتد. وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز

وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي بعد تدخل قوي من حمزة تشودري، غاب على أثرها عن مباراة مانشستر يونايتد.

وعاد صلاح للمشاركة للمرة الأولى في مواجهة جنك البلجيكي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لآلام في نفس الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز ضد توتنهام.

وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.