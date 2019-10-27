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7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.
وتضمن قائمة أفلام المسابقة، الفيلم التونسي "قبل ما يفوت الفوت" في عرضه الدولي الأول، وهو من إخراج مجدي الأخضر، ويشارك في بطولته مجد مستورة، الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين عام 2016، ورءوف بن عمر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017. وتشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
محمد-إمام

بشعلة نار وسط جماجم.. محمد إمام يتصدر أول أفيش لـ«لص بغداد»

?طرحت شركة "سينرجى فيلمز"، اليوم الخميس، الأفيش الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في شهر يناير المقبل، وتصدر محمد إمام الأفيش حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، وتعمل الشركة المنتجة بقيادة أحمد بدوي، مدير عام الشركة، على تجهيز برومو دعائى أول لطرحه خلال الأيام المقبلة، وفى نفس الوقت يعكف مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم الذي يتبقى له 4 أيام تصوير، حتى يتم الانتهاء منه نهائيا.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
فيلم

بـ27 فيلما عالميًا.. ماذا ينتظرك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل، ستمتاز للمرة الأولى في تاريخ المهرجان بوجود أكثر من 20 فيلما طويلا في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالي حتى الآن 27 فيلما. وأكد "حفظي" أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد الآخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة، الأمر الذي يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير.
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