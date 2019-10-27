7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.

وتضمن قائمة أفلام المسابقة، الفيلم التونسي "قبل ما يفوت الفوت" في عرضه الدولي الأول، وهو من إخراج مجدي الأخضر، ويشارك في بطولته مجد مستورة، الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين عام 2016، ورءوف بن عمر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017. وتشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام