رياضة

محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
محمد محمود
محمد محمود
سافر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا منذ قليل، استعدادًا لخوض العملية الجراحية التي سيخضع لها في الركبة بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبية وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
وحدد الفريق الطبي الألماني، الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء الجراحة، على أن يخضع للكشف الطبي غدًا الإثنين. يذكر أن محمد محمود كان قد عاد منذ أسابيع قليلة للتدريبات الجماعية بعد إتمامه برنامجا تأهيليا عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي بالقدم اليمنى قبل أن تعود له الإصابة مرة أخرى، ولكن في
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محمد محمود لاعب الاهلى

الأهلي يحدد موعد جراحة الصليبي لمحمد محمود

حدد الفريق الطبي الألماني موعد إجراء محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبيبة وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
محمد محمود - محمود وحيد

شريف إكرامي يوجه رسالة إلى محمد محمود

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في الفريق محمد محمود، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي. كما كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، أن إيهاب علي الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتابع: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور».
محمد محمود

نادر شوقي يؤكد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إيهاب علي، الطبيب السابق بالقلعة الحمراء، أكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بدأنا إجراءات رحلة علاجية إلى ألمانيا مع الخبير الألماني فايلر، والمدة المتوقعة للغياب من 8 إلى 9 شهور»، وكان محمد محمود غادر مران الأهلي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وخضع لفحوصات طبية وأجرى الأشعة، وأكد الأطباء في مصر أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي.
محمد-محمود

وكيل محمد محمود: أرسلنا الأشعة لألمانيا وننتظر الرد

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تملك حقوق وكالة محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل الأشعة الخاصة باللاعب التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، بمستشفى المعلمين بصورة عاجلة إلى المانيا من أجل التأكد من تشخيص إصابته. وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتصل بي محمد محمود وقال لي إن الأطباء المصريين في المستشفي أكدوا أن تشخيص الأشعة هو قطع بالرباط الصليبي في الركبة السليمة وليست الأخرى وعاد من نفس الإصابة".
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