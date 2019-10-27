محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

محمد محمود

سافر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا منذ قليل، استعدادًا لخوض العملية الجراحية التي سيخضع لها في الركبة بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبية وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.

وحدد الفريق الطبي الألماني، الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء الجراحة، على أن يخضع للكشف الطبي غدًا الإثنين. يذكر أن محمد محمود كان قد عاد منذ أسابيع قليلة للتدريبات الجماعية بعد إتمامه برنامجا تأهيليا عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي بالقدم اليمنى قبل أن تعود له الإصابة مرة أخرى، ولكن في