العراق.. حرق ومواجهات دموية في كربلاء ومخاوف من ميليشيات إيران

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

حرق علم إيران في تظاهرات العراق - أرشيفية

تشهد محافظة كربلاء جنوب العراق، تطورات سريعة في الأحداث على الأرض، حيث أسفرت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، اليوم الأحد، عن إصابة 45 متظاهرا و17 رجل أمن، كما أضرم محتجين غاضبين النيران في البوابة الأمامية لمبنى المحافظة، بينما طوق جهاز مكافحة الإرهاب الذي وصلت في وقت سابق إلى كربلاء للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور بالمحافظة، المبنى لمنع المتظاهرين من إحراقه، وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب سكاي نيوز.

وحاصر المتظاهرون أمس السبت، القنصلية الإيرانية في كربلاء، رافعين العلم العراقي فوقها، معربين عن رفضهم سياسة التدخل الإيراني في شؤون العراق، إذ هتفوا "إيران بره بره".وواصل العراقيون الاحتشاد رغم تخطي حصيلة القتلى 70 شخصا في الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت مساء الخميس، وذلك حسب