رياضة

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
ساديو ماني
ساديو ماني
أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
وتحدث ساديو ماني، قائلا: "كنت أفكر في أننا سنستعيد زمام الأمور في المباراة، بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأولى من اللقاء.. استحققنا الفوز، لعبنا كفريق وصنعنا العديد من الفرص، وسجلنا هدفين". وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ماني وسجلها صلاح، قال: "كانت ركلة جزاء واضحة، حاولت أن أضع ساقي بين سيرجي
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

سافر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا منذ قليل، استعدادًا لخوض العملية الجراحية التي سيخضع لها في الركبة بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبية وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كل الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
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ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
ليفربول‎

بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
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