ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

ساديو ماني

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.

وتحدث ساديو ماني، قائلا: "كنت أفكر في أننا سنستعيد زمام الأمور في المباراة، بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأولى من اللقاء.. استحققنا الفوز، لعبنا كفريق وصنعنا العديد من الفرص، وسجلنا هدفين". وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ماني وسجلها صلاح، قال: "كانت ركلة جزاء واضحة، حاولت أن أضع ساقي بين سيرجي