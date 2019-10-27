سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

وزيرة الاستثمار سحر نصر

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.

ودعت نصر، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى وضع إفريقيا ضمن أولويات اهتماماتهم من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام للقارة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بها، موضحة أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية إفريقيا 2063.جاء ذلك لدى افتتاحها اليوم الأحد، للمؤتمر الإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي