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سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
وزيرة الاستثمار سحر نصر
وزيرة الاستثمار سحر نصر
أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
ودعت نصر، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى وضع إفريقيا ضمن أولويات اهتماماتهم من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام للقارة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بها، موضحة أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية إفريقيا 2063.جاء ذلك لدى افتتاحها اليوم الأحد، للمؤتمر الإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي
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دولارات

الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: برامج لدعم المشروعات بالمحافظات الفقيرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة لوضع البرامج والخطط التنفيذية، والتي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر فقرا. وأشارت السعيد إلى توجيه برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاه المحافظات الأكثر فقراً، وتخصيص نسبة محددة من التمويل لهذه المحافظات، وزيادة الدعم الفني والتمويلي المقدم لأنشطة الأسر المنتجة في المحافظات المستهدفة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
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بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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