سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
ودعت نصر، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى وضع إفريقيا ضمن أولويات اهتماماتهم من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام للقارة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بها، موضحة أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية إفريقيا 2063.جاء ذلك لدى افتتاحها اليوم الأحد، للمؤتمر الإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي
ودعت نصر، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى وضع إفريقيا ضمن أولويات اهتماماتهم من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام للقارة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بها، موضحة أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية إفريقيا 2063.
جاء ذلك لدى افتتاحها اليوم الأحد، للمؤتمر الإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، الذي عُقد بعنوان "التمكين الاقتصادي وتعزيز ريادة الأعمال للنساء والشباب لإنجاح منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، بحضور أنجيلا مارتينز، رئيسة القسم الثقافي بالمفوضية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية لقطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، وأماني عصفور، رئيس الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال.
وشددت سحر نصر، على أن القيادة السياسية حرصت على دعم المرأة المصرية ومشاركتها في صناعة القرار داخل الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تفخر بوجود 8 وزيرات في الحكومة يمثلن 25%، إضافة إلى 15% من عدد أعضاء مجلس النواب، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري خاصة في التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لهم دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة المرأة وتمكينها اقتصاديا وخلق فرص عمل لها.
وذكرت أن المرأة ساهمت في وضع قانون الاستثمار، وخصص الرئيس عام 2017 للمرأة، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة في مصر، موضحة أن الدستور المصري ضمن الحقوق الدستورية والمساواة للمرأة.
والتقت الوزيرة برئيسات الوفود من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، ودعتهن للمشاركة في منتدى إفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من إفريقيا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
شهد المؤتمر عمرو حسن رئيس المجلس القومي للسكان، وندى العجيزي مديرة إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، ودوناتا جاراسي مدير الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى، ونجلاء لطفى رئيس منظمة صاحبات الأعمال والمهن في مصر، ورؤساء وفود نحو 20 دولة إفريقية وعربية وأوروبية.