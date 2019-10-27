وضع حجر أساس ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية بمصر

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

البحوث الفلكية

استكمالا للدور الوطنى الذي يقوم به معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تم اليوم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلًا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها السيد تيان يولونج، لتصبح ثاني أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.

تأتى هذا الاحتفالية بحضور الأستاذ الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عن وزير البحث العلمي، ولفيف من قيادات البحث العلمي في مصر وخاصة في مجال الفضاء ورئيس وكالة الفضاء المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجهاز الخدمة الوطنية.كما