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وضع حجر أساس ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية بمصر

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
استكمالا للدور الوطنى الذي يقوم به معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تم اليوم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلًا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها السيد تيان يولونج، لتصبح ثاني أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.
تأتى هذا الاحتفالية بحضور الأستاذ الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عن وزير البحث العلمي، ولفيف من قيادات البحث العلمي في مصر وخاصة في مجال الفضاء ورئيس وكالة الفضاء المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجهاز الخدمة الوطنية.كما
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لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

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الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
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السيسي يوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع في النقل

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13 معلومة عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

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