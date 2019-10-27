رياضة

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

تحرير:علي الزيني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
وانتقل الشناوي للحديث عن تصريحات يانكون ميشيل مدربه في الأهلي الذي وصفه بأنه أفضل حارس دربه في مسيرته، قائلًا:"أمر يسعدني أن يقول عني ذلك، ولكن التصريحات عبئ كبير بالطبع لكنها تسعدني". وعن العروض الخارجية قال الشناوي: "ترشيحي للعب في أندية أوروبية شرف كبير لي، وإذا جاء عرض فيجب أن يكون عن طريق إدارة
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