بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

بيراميدز

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات، قبل العودة للاستعداد لمباراة العودة المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل. وكان فريق بيراميدز قد أطاح بفريق النجمة الكونجولي من الدور التمهيدي للبطولة، قبل الفوز على شباب بلوزداد الجزائري