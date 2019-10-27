رياضة

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
بيراميدز
بيراميدز
غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
ومن المنتظر أن تصل بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات، قبل العودة للاستعداد لمباراة العودة المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل. وكان فريق بيراميدز قد أطاح بفريق النجمة الكونجولي من الدور التمهيدي للبطولة، قبل الفوز على شباب بلوزداد الجزائري
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ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

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بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد. وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.
أسوان

رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
بيراميدز (1)

إبراهيم حسن: بيراميدز فريق محترف.. ومتفاهم مع ديسابر

أعرب إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق هدفه تحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يطبق الاحترافية بشكل كبير ورحيل بعض اللاعبين لم تؤثر على أدائه في الموسم الحالي؛ لأن الجماعية هي كلمة السر في بيراميدز. وأوضح لاعب بيراميدز، أنه متفاهم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، منذ أن عمل معه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه يسعى لتنفيذ كل تعليماته.
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