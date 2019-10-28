سد الروافعة يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوسط سيناء

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

سد الروافعة - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء، قيام سد الروافعة في منطقة وسط سيناء بحجز 5.3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الأيام الماضية، وأكدت الإدارة في بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، مشيرة إلى الاستفادة من المياه في تغذية الخزان الجوفي للمياه والزراعة الموسمية؛ خاصة القمح والشعير.

وأشارت الإدارة، إلى أن كميات كبيرة من المياه فاضت من مفيض السد إلى مجرى وادي العريش في اتجاه نهاية مجرى السيل والمصب في البحر المتوسط بمدينة العريش دون أي خسائر، حيث تمر مياه السيل من أسفل 4 كباري خرسانية تم إنشائها لمرور مياه السيل أسفلها لحماية مدينة العريش.وذكرت إدارة المياه الجوفية بشمال سيناء،