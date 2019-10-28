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سد الروافعة يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بوسط سيناء

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
سد الروافعة - أرشيفية
سد الروافعة - أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء، قيام سد الروافعة في منطقة وسط سيناء بحجز 5.3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من المنطقة خلال الأيام الماضية، وأكدت الإدارة في بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، مشيرة إلى الاستفادة من المياه في تغذية الخزان الجوفي للمياه والزراعة الموسمية؛ خاصة القمح والشعير.
وأشارت الإدارة، إلى أن كميات كبيرة من المياه فاضت من مفيض السد إلى مجرى وادي العريش في اتجاه نهاية مجرى السيل والمصب في البحر المتوسط بمدينة العريش دون أي خسائر، حيث تمر مياه السيل من أسفل 4 كباري خرسانية تم إنشائها لمرور مياه السيل أسفلها لحماية مدينة العريش.وذكرت إدارة المياه الجوفية بشمال سيناء،
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كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
البحوث- الفلكية‎

وضع حجر أساس ثاني أكبر محطة رصد للأقمار الصناعية بمصر

استكمالا للدور الوطنى الذي يقوم به معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، تم اليوم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلًا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها السيد تيان يولونج، لتصبح ثاني أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.
سقوط -في -الاسكندرية

تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".
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لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

قرر قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأحد، تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914"، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.
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قطار - أرشيفية

«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.
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بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.
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شفاطات وفرق طوارئ.. القاهرة تستعد لموسم الأمطار

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم؛ لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء. وقال عبد العال خلال جولته: "إن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ".
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«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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