باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا بالدوري الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

مبابي

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أوليبمك مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد حديقة الأمراء، ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي (ليجا 1)، بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة الـ27 ليواصل تصدره ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.. المباراة بدأت بتفوق واضح من أبناء توماس توخيل، الذي نجح سريعًا في قص شريط الأهداف، عندما سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حيث وضع الكرة برأسه لترتد من يد الحارس ويضعها مقصية لتسكن شباك مارسيليا.

وعاد ماورو إيكاردي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من فيراتي نجح إيكاردي في خطف الكرة برأسه مسددها في الشبكة معلنًا عن الهدف الثاني. سقوط لاعبو مارسيليا بدأ من هنا سواء معنويا أو فنيا، ونجح الشاب كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، وعاد مبابي وسجل الهدف الرابع

وعاد ماورو إيكاردي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من فيراتي نجح إيكاردي في خطف الكرة برأسه مسددها في الشبكة معلنًا عن الهدف الثاني.



سقوط لاعبو مارسيليا بدأ من هنا سواء معنويا أو فنيا، ونجح الشاب كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، وعاد مبابي وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 44، بعدما أرسل دي ماريا تمريرة رائعة وضع الفرنسي في مواجهة المرمى.



في الشوط الثاني اختلفت الصحوة الهجومية التي قدمها لاعبو باريس سان جيرمان، وحاولوا تعزيز النتيجة لكن الكرة لم تعرف طريق الشباك، في المقابل حاول لاعبو مارسيليا تسجيل هدف حفظ ماء الوجه إلا أن دفاعات الباريسيين كانت سدًا منيعاً.