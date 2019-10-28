رياضة

باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا بالدوري الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
مبابي
مبابي
اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أوليبمك مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد حديقة الأمراء، ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي (ليجا 1)، بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة الـ27 ليواصل تصدره ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.. المباراة بدأت بتفوق واضح من أبناء توماس توخيل، الذي نجح سريعًا في قص شريط الأهداف، عندما سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حيث وضع الكرة برأسه لترتد من يد الحارس ويضعها مقصية لتسكن شباك مارسيليا.
وعاد ماورو إيكاردي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من فيراتي نجح إيكاردي في خطف الكرة برأسه مسددها في الشبكة معلنًا عن الهدف الثاني. سقوط لاعبو مارسيليا بدأ من هنا سواء معنويا أو فنيا، ونجح الشاب كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، وعاد مبابي وسجل الهدف الرابع
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد الشناوي

محمد الشناوي: البدري سيعيد أمجاد منتخب مصر التاريخية

يرى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قادر على تحقيق الإنجازات، خلال فترة توليه قيادة المنتخب، جاء ذلك في تصريحات عبر "أون سبورت" بعد إعلان قائمة منتخب مصر، التي شهدت تواجده، قائلًا: "البدري مدرب كبير وهو من الشخصيات التي أحبها كثيرا، وله فضل كبير علي، وكان سببًا في ظهوري مع الأهلي، وقادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وإعادة أمجاده التاريخية من جديد.. هناك حالة من الرضا بين اللاعبين بكل تأكيد".
ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
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مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش: مبابى أفضل لاعب فى العالم.. ولكن

أشاد الدولى السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بالدولى الفرنسي كيليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب فى العالم فى الوقت الحالى. وقال إبراهيموفيتش خلال حوار صحفى، مع صحيفة "لاجازتا ديللو سبورت" الإيطالية: "من هو أفضل لاعب فى العالم اليوم؟ إنه مبابى". وأكمل: "ولكن يجب أن أقدم نصيحة له، أن نجاحه جاء سريعًا، وعليه أن يواصل بذل الجهد والعرق، أن يكون أكثر تعطشًا من اللاعبين الآخرين".
باريس- سان -جيرمان - مبابي‎

باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).
توماس-توخيل

توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
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