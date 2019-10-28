السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
1- يعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.
2- يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة.
3- يشارك في المؤتمر أكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات
1- يعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.
2- يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة.
3- يشارك في المؤتمر أكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
4- يناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
5- فعاليات المؤتمر ستقام بقاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ والتي تعد واحدة من أكبر القاعات على مستوى الشرق الأوسط.
6- التجهيزات الخاصة باستضافة المؤتمر تم إنجازها عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.
7- المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.
8- تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.
9- سوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.