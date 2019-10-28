السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:

1- يعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف. 2- يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة. 3- يشارك في المؤتمر أكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات