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سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء. كما سجل سعر
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صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد: معدل نمو اقتصاد مصر الأعلى في المنطقة

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن تدعم مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد المصري اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أيضا أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مصر تحتاج لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا

قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل، لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.13 جنيه، ونحو 16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.16 جنيه، ونحو 16.26 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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