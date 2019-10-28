سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء. كما سجل سعر