صندوق النقد: مصر تحتاج لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل، لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الحقيقي قويا في عام 2019 يدعمه إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة. وقال الصندوق، في تقريره، إن من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى بخلاف السياحة