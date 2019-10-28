صندوق النقد: مصر تحتاج لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل، لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الحقيقي قويا في عام 2019 يدعمه إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة.
وقال الصندوق، في تقريره، إن من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى بخلاف السياحة
وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الحقيقي قويا في عام 2019 يدعمه إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة.
وقال الصندوق، في تقريره، إن من أجل الحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة والتي تحول دون النمو في قطاعات أخرى بخلاف السياحة والغاز الطبيعي، وتتمثل أولى الخطوات المهمة في إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية، والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة.
وأوضح الصندوق أن برنامج الإصلاح في مصر ينطوي على تصحيح كبير للسياسات مستندا إلى تحرير سوق الصرف الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يمكن الاستمرار في تحمله، والإلغاء المرحلي لدعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، والذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة.