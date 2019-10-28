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صندوق النقد: معدل نمو اقتصاد مصر الأعلى في المنطقة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن تدعم مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد المصري اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أيضا أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019.
وكان صندوق النقد توقع في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بواقع 6% على المدى المتوسط. ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6%، في مقابل
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صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مصر تحتاج لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا

قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو طويل المدى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة على الأقل، لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل كما هو متوقع من الزيادة السكانية السريعة فيها. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن التحول إلى اقتصاد سوقي يتسم بالشفافية يقتضي توسيع الإصلاحات وتعميقها لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

سحر نصر: إفريقيا تسير بثبات نحو تحقيق خطة التنمية 2063

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البلدان الإفريقية تواصل تمكين شبابها ونسائها، من خلال اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدم الفرص الواعدة لرجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز الاستثمار في سوق يضم 1.2 مليار مستهلك، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستزيد من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم جاهزيتها بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة المثلى من الفرص.
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روسيا-تخطط-لتقليص اعتمادها-على-الدولار

هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: ” إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: مصر ضمن 20 دولة تسيطر على اقتصاد العالم في 2024

نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرا حول الدول العشرين التي ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وتوقعت بلومبرج في تقريرها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.5% بحلول عام 2024، ما سيجعلها ضمن العشرين دولة التي تسيطر على الاقتصاد في العالم. وضمت القائمة التي وضعتها بلومبرج كلا من الصين، التي سيصبح نموها الاقتصادي 28.3% بحلول عام 2024، والولايات المتحدة التي سيصبح 9.2%، واليابان وروسيا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، كما توقع التقرير انضمام المكسيك وباكستان والسعودية وتركيا إلى القائمة.
جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
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