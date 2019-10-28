على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

ليونيل ميسي

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، الذي يعد أولوية للفريق الكتالوني. ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 606 أهداف في جميع المسابقات،

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، الذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.



ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 606 أهداف في جميع المسابقات، وتوج مع البارسا بلقب الدوري الإسباني 10 مرات وبكأس ملك إسبانيا 6 مرات وبالسوبر الإسباني 8 مرات وبدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالسوبر الأوروبي 3 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غرناطة المتصدر.