رياضة

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في يناير المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، الذي يعد أولوية للفريق الكتالوني. ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 606 أهداف في جميع المسابقات،
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محمد- صلاح‎

المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
باريس سان جيرمان - مبابي

باريس سان جيرمان يسحق مارسيليا بالدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أوليبمك مارسيليا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد حديقة الأمراء، ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي (ليجا 1)، بهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة الـ27 ليواصل تصدره ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 16 في المركز السابع.. المباراة بدأت بتفوق واضح من أبناء توماس توخيل، الذي نجح سريعًا في قص شريط الأهداف، عندما سجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حيث وضع الكرة برأسه لترتد من يد الحارس ويضعها مقصية لتسكن شباك مارسيليا.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
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ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
برشلونة

السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
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